Шольц выступил против запрета правой партии «Альтернатива для Германии»

В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в рамках какой бы то ни было коалиции — ни на федеральном, ни на региональном уровне. В то же время, согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг АдГ находится на уровне примерно 18%. В декабре Бундестаг, как ожидается, проголосует по вопросу доверия правительству. Если в нем будет отказано, то выборы могут пройти уже 23 февраля 2025 года.