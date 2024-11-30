Шольц выступил против запрета правой партии «Альтернатива для Германии»

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против процедуры запрета правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом он заявил на мероприятии в избирательном округе в Потсдаме, передает агентство DPA.
Прежде всего, по словам Шольца, органы по охране конституции должны продолжить наблюдение за АдГ и сбор материалов. «Если это настолько всеобъемлюще, что из этого можно сделать выводы, то придется пересмотреть данный вопрос», — сказал Шольц. По его личному убеждению, «нужно быть очень осторожными, когда дело доходит до проведения процедуры запрета». «Самое худшее — это процесс по заявлению, который занимает несколько лет и где, возможно, в конечном итоге все пойдет не так», — констатировал канцлер.
Ранее телеканал ZDF сообщил, что группа, включающая более сотни депутатов Бундестага, намерена начать в парламенте обсуждение запрета партии «Альтернатива для Германии». Соответствующую инициативу поддержали 113 депутатов от различных фракций. Документ передан председателю парламента Бербель Бас.
В сентябре стало известно, что группа депутатов Бундестага готовит межфракционный запрос с целью инициировать обсуждение этой процедуры в парламенте. В связи с тем, что в стране, вероятнее всего, вскоре пройдут досрочные выборы, авторы инициативы решили ускорить этот процесс.
Голосов 113 депутатов будет недостаточно для принятия решения (всего в Бундестаге более 700 законодателей). Кроме того, парламент не может запрещать работу партий самостоятельно, он лишь инициирует соответствующую процедуру в Конституционном суде, который принимает решение самостоятельно. По оценкам телеканала, даже если депутаты в итоге проголосуют за инициативу, то ее, «вероятно, ждет провал» в самом суде.
В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в рамках какой бы то ни было коалиции — ни на федеральном, ни на региональном уровне. В то же время, согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг АдГ находится на уровне примерно 18%. В декабре Бундестаг, как ожидается, проголосует по вопросу доверия правительству. Если в нем будет отказано, то выборы могут пройти уже 23 февраля 2025 года.