Младший сын президента Беларуси Николай рассказал, какой Александр Лукашенко отец

— Потому что будучи таким человеком, в такие сложные годы его рабочей деятельности он невероятное количество времени посвящал мне, моему воспитанию, чтобы я мог находиться рядом с ним, мог учиться многим вещам. Это ведь отнимало у него очень много времени и сил, — сказал Николай.