Младший сын президента Беларуси Николай рассказал, какой Александр Лукашенко отец

Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси, рассказал в интервью БелТА, какой Александр Лукашенко отец.
Николай Лукашенко отметил, что как отец Александр Лукашенко не такой же, как в статусе главы республики.
— Если говорить про его роль отца, то он очень деликатный, очень заботливый, очень чувственный. Конечно, он уделяет мне очень большое внимание. Так было от момента моего рождения, — сказал Николай Лукашенко.
Он считает, что такое отношение к нему, младшему сыну, — личный подвиг президента Беларуси.
— Потому что будучи таким человеком, в такие сложные годы его рабочей деятельности он невероятное количество времени посвящал мне, моему воспитанию, чтобы я мог находиться рядом с ним, мог учиться многим вещам. Это ведь отнимало у него очень много времени и сил, — сказал Николай.
Также младший сын Александра Лукашенко сказал, что не будет раскрывать детали личной жизни.
Также Николай Лукашенко признался, ведет ли соцсети и читает ли Telegram-каналы.
Напомним, недавно Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с сыном Николаем и будущем, которое желает для него.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».