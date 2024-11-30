Николай Лукашенко сказал, как относится к советам отца Александра Лукашенко

Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси, рассказал в интервью БелТА, как относится к советом отца Александра Лукашенко.
Николай Лукашенко признался:
— Конечно, я ему (отцу. — Ред.) полностью доверяю и прислушиваюсь к его мнению.
Кроме того, Николай сказал:
— Я с абсолютным уважением и очень большим вниманием отношусь к советам отца. Не просто потому, что так надо и принято, а потому что я в этом убедился на примере многих событий: от самых глобальных до самых маленьких, личных.
Младший сын президента Беларуси заметил:
— Многие подростки пытаются отвергать мнение родителей. Может быть, когда-то у меня такое и было, но точно не сейчас.
Отмечая, какой президент Беларуси как отец, Николай заметил:
— Он очень деликатный, очень заботливый, очень чувственный. Конечно, он уделяет мне очень большое внимание.
Младший сын назвал такое отношение к себе личным подвигом президента Беларуси.
Также младший сын Александра Лукашенко сказал, что не будет раскрывать детали личной жизни.
Еще Николай Лукашенко признался, ведет ли соцсети и читает ли Telegram-каналы.
Напомним, недавно Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с сыном Николаем и будущем, которое желает для него.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».