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Николай Лукашенко сказал, как относится к советам отца Александра Лукашенко

Младший сын Лукашенко сказал, как относится к советам отца-президента.

Источник: Комсомольская правда

Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси, рассказал в интервью БелТА, как относится к советом отца Александра Лукашенко.

Николай Лукашенко признался:

— Конечно, я ему (отцу. — Ред.) полностью доверяю и прислушиваюсь к его мнению.

Кроме того, Николай сказал:

— Я с абсолютным уважением и очень большим вниманием отношусь к советам отца. Не просто потому, что так надо и принято, а потому что я в этом убедился на примере многих событий: от самых глобальных до самых маленьких, личных.

Младший сын президента Беларуси заметил:

— Многие подростки пытаются отвергать мнение родителей. Может быть, когда-то у меня такое и было, но точно не сейчас.

Отмечая, какой президент Беларуси как отец, Николай заметил:

— Он очень деликатный, очень заботливый, очень чувственный. Конечно, он уделяет мне очень большое внимание.

Младший сын назвал такое отношение к себе личным подвигом президента Беларуси.

Также младший сын Александра Лукашенко сказал, что не будет раскрывать детали личной жизни.

Еще Николай Лукашенко признался, ведет ли соцсети и читает ли Telegram-каналы.

Напомним, недавно Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с сыном Николаем и будущем, которое желает для него.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».