Трамп предложил отца своего зятя на пост посла США во Франции

Джаред Кушнер — муж дочери Трампа Иванки. Он был старшим советником Трампа при его предыдущем сроке на посту главы государства и играл ключевую роль в переговорах по «Авраамовым соглашениям», в результате которых были установлены дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими государствами, в том числе ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко.