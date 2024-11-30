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Трамп предложил отца своего зятя на пост посла США во Франции

Республиканец назвал Чарльза Кушнера потрясающим бизнес-лидером, филантропом и мастером по заключению сделок.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп предложил Чарльза Кушнера — отца своего зятя Джареда Кушнера — на должность американского посла во Франции.

«Я с радостью выдвигаю Чарльза Кушнера на пост посла США во Франции. Он потрясающий бизнес-лидер, филантроп и мастер по заключению сделок, который будет надежно представлять нашу страну и ее интересы, — написал Трамп в X (ранее Twitter). — Его сын Джаред работал со мной в Белом доме».

Джаред Кушнер — муж дочери Трампа Иванки. Он был старшим советником Трампа при его предыдущем сроке на посту главы государства и играл ключевую роль в переговорах по «Авраамовым соглашениям», в результате которых были установлены дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими государствами, в том числе ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Чарльз Кушнер — основатель и председатель девелоперской компании Kushner Companies. В 2005 году он был осужден за ложные налоговые декларации и приговорен к двум годам тюрьмы, в 2020 году его помиловал Трамп.

Трамп Дональд
дипломатия