Зурабишвили отказалась уйти с поста президента, несмотря на истечение мандата

«Легитимного парламента нет, следовательно, нелегитимный парламент не может избрать нового президента; следовательно, не может быть инаугурации, и мой мандат продолжается до тех пор, пока не будет законно избранного парламента, который законно выберет того, кто должен меня заменить. Я с вами и буду с вами», — сказала она (цитата по Interpressnews).