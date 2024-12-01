Шесть ударных кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин

Шесть кораблей военно-морской группы Североатлантического альянса прибыли в столицу Эстонии, информирует ERR.
По данным телеканала, в Старый порт Таллина вошли корабли из Британии, Норвегии, Франции, Нидерландов и Бельгии.
«В пятницу и субботу в Таллинн прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Первым ошвартовался в пятницу в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke», — говорится в сообщении.
Накануне утром в Таллин прибыли норвежский корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, фрегат из Нидерландов HNLMS Van Amstel, а также бельгийский фрегат BNS Louise-Marie.
Главком ВМС Эстонии Иво Вярк заявил, что данная группа представляет собой «главный ударный кулак» морских сил НАТО.
Ранее сообщалось, что Польша и Североатлантический альянс начали тактические манёвры TUMAK-24 на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве в 70 километрах от российской границы.