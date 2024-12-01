В сирийской армии заявили, что вскоре перейдут к контратаке

Сирийские войска успешно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в наступление. Об этом сообщило главное командование Вооруженных сил Сирии.
«вскоре перейдут к контратаке для восстановления контроля над всеми территориями», — сказано в сообщении.
Ранее сирийский лидер Башар Асад заявлял, что САР продолжит защищать свою территориальную целостность, а также может ликвидировать боевиков с помощью друзей и союзников.
До этого замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк сообщал, что сирийские ВС уничтожили в Сирии не менее 300 боевиков за сутки при поддержке ВКС России.