Младший сын Лукашенко Николай назвал себя абсолютной копией отца

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко прокомментировал слухи о том, что он является оппозиционером. В интервью агентству БелТА он заявил, что не может быть оппозиционером по отношению к своему отцу, поскольку считает себя «его абсолютной копией».
Лукашенко отметил, что изучает различные источники информации, чтобы сформировать объективное мнение, и не будет молчать, если он в чем-то уверен.
«Некоторые люди говорят, что я отличаюсь от своего отца. Но эти люди или не знают меня, или не знают моего отца», — сказал он.
Он подчеркнул, что часто высказывает свое мнение, и поэтому некоторые могут воспринимать его как «оппозиционера», добавив, что его отец в молодости также активно реагировал на «несправедливость, которая есть в любом обществе».
Ранее Николай Лукашенко сыграл на рояле в одном из номеров во время патриотического форума «Если мы едины», который прошел в Минске в рамках празднования Дня народного единства в стране.