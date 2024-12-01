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Младший сын Лукашенко Николай назвал себя абсолютной копией отца

Николай отметил, что изучает различные источники информации, чтобы сформировать объективное мнение.

Источник: Аргументы и факты

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко прокомментировал слухи о том, что он является оппозиционером. В интервью агентству БелТА он заявил, что не может быть оппозиционером по отношению к своему отцу, поскольку считает себя «его абсолютной копией».

Лукашенко отметил, что изучает различные источники информации, чтобы сформировать объективное мнение, и не будет молчать, если он в чем-то уверен.

«Некоторые люди говорят, что я отличаюсь от своего отца. Но эти люди или не знают меня, или не знают моего отца», — сказал он.

Он подчеркнул, что часто высказывает свое мнение, и поэтому некоторые могут воспринимать его как «оппозиционера», добавив, что его отец в молодости также активно реагировал на «несправедливость, которая есть в любом обществе».

Ранее Николай Лукашенко сыграл на рояле в одном из номеров во время патриотического форума «Если мы едины», который прошел в Минске в рамках празднования Дня народного единства в стране.