В Тбилиси начали применять водомет против протестующих у здания парламента

Сотрудники МВД Грузии применили водомет против митингующих у здания парламента в Тбилиси, сообщает ТАСС.
Напряжение между демонстрантами и полицией обострилось на улице Чичинадзе, расположенной рядом с парламентом, когда митингующие начали запускать фейерверки в сторону полицейских. В ответ на это МВД начало поливать протестующих струей воды.
На данный момент сведений о задержаниях или столкновениях нет. В то же время МВД Грузии выпустило заявление, в котором указано, что митинг утратил мирный характер и вышел за рамки закона о собраниях и манифестациях. Ведомство призвает участников митинга не прибегать к насилию.
Ранее сообщалось, что в здании парламента Грузии произошло кратковременное возгорание в результате действий протестующих, которые забрасывают здание петардами. Огонь, возникший в окне, вызвал бурное одобрение толпы, но вскоре погас.