В Тбилиси начали применять водомет против протестующих у здания парламента

На данный момент сведений о задержаниях или столкновениях нет. В то же время МВД Грузии выпустило заявление, в котором указано, что митинг утратил мирный характер и вышел за рамки закона о собраниях и манифестациях. Ведомство призвает участников митинга не прибегать к насилию.