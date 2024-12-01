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В Тбилиси начали применять водомет против протестующих у здания парламента

Митингующие начали запускать фейерверки в сторону полицейских.

Источник: Соцсети

Сотрудники МВД Грузии применили водомет против митингующих у здания парламента в Тбилиси, сообщает ТАСС.

Напряжение между демонстрантами и полицией обострилось на улице Чичинадзе, расположенной рядом с парламентом, когда митингующие начали запускать фейерверки в сторону полицейских. В ответ на это МВД начало поливать протестующих струей воды.

На данный момент сведений о задержаниях или столкновениях нет. В то же время МВД Грузии выпустило заявление, в котором указано, что митинг утратил мирный характер и вышел за рамки закона о собраниях и манифестациях. Ведомство призвает участников митинга не прибегать к насилию.

Ранее сообщалось, что в здании парламента Грузии произошло кратковременное возгорание в результате действий протестующих, которые забрасывают здание петардами. Огонь, возникший в окне, вызвал бурное одобрение толпы, но вскоре погас.