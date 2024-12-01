ЦИК Молдовы утвердила бюджет на 2025 год — во сколько обойдутся выборы в парламент

Из данной общей суммы расходы на деятельность самой комиссии составят 51,61 миллиона леев, на работу окружных избирательных советов второго уровня будет направлено 13,04 миллиона, а на деятельность Центра непрерывного обучения в избирательной сфере — более шести миллионов леев.
На финансирование политических партий в 2025 году планируется потратить свыше 62 миллионов леев.
На проведение парламентских выборов заложено 180,62 миллиона, а на новые местные выборы — 11,07 миллиона. Также продолжится внедрение голосования по почте, затраты на него в следующем году составят 17,07 миллиона леев.
Одобренный бюджет ЦИК на 2025 год будет направлен правительству для включения в проект госбюджета и далее — в парламент на утверждение.