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ЦИК Молдовы утвердила бюджет на 2025 год — во сколько обойдутся выборы в парламент

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила бюджет учреждения на 2025 год в размере 341,58 миллиона леев.

Источник: Sputnik.md

Из данной общей суммы расходы на деятельность самой комиссии составят 51,61 миллиона леев, на работу окружных избирательных советов второго уровня будет направлено 13,04 миллиона, а на деятельность Центра непрерывного обучения в избирательной сфере — более шести миллионов леев.

На финансирование политических партий в 2025 году планируется потратить свыше 62 миллионов леев.

На проведение парламентских выборов заложено 180,62 миллиона, а на новые местные выборы — 11,07 миллиона. Также продолжится внедрение голосования по почте, затраты на него в следующем году составят 17,07 миллиона леев.

Одобренный бюджет ЦИК на 2025 год будет направлен правительству для включения в проект госбюджета и далее — в парламент на утверждение.

экономика
бюджет