ЦИК Молдовы утвердила бюджет на 2025 год — во сколько обойдутся выборы в парламент

Из данной общей суммы расходы на деятельность самой комиссии составят 51,61 миллиона леев, на работу окружных избирательных советов второго уровня будет направлено 13,04 миллиона, а на деятельность Центра непрерывного обучения в избирательной сфере — более шести миллионов леев.