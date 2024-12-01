Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выразила мнение, что ряд западных столиц играет в «грязную игру» в Сирийской Арабской Республике и на Украине, поставляя вооружение и наркотики.
Кроме того, она добавила, что речь идёт о «потоках» наёмников и наличных денежных средств.
«Украина — это одно поле боя, и все взаимосвязано. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наёмников текут туда-сюда в Западной Азии и за её пределами. Это очень грязная игра, в которую играют несколько западных столиц», — заявила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ в своей публикации в Telegram.
Кнайсль добавила, что, по словам её друга из САР, боевики в Сирии, оснащённые оборудованием, формой и БПЛА, являются «международно поддерживаемыми и обученными силами».
Она также отметила, что террористы, которых западные средства массовой информации называют «умеренными повстанцами», уже отправились к Хаме, где проживает «множество меньшинств» САР.
Ранее турецкий эксперт Али Фуат Гекче выразил мнение, что за наступлением террористов на сирийский город Алеппо стоят Соединённые Штаты и Израиль.