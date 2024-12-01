США могут ужесточить санкции против ХАМАС для освобождения заложников

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря прошлого года режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились. После нескольких раундов прошедших в августе этого года консультаций с участием Катара, США и Египта стороны конфликта так и не смогли прийти к согласию по поводу параметров сделки.