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США могут ужесточить санкции против ХАМАС для освобождения заложников

По словам представителя СНБ Белого дома Шона Сэветта, если бы боевики отпустили похищенных людей, «война в секторе Газа прекратилась бы завтра же».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация действующего президента США Джо Байдена рассчитывает ужесточить санкции и принять другие меры в отношении радикального палестинского движения ХАМАС для освобождения удерживаемых им заложников. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Шона Сэветта.

Комментируя распространенное ХАМАС видеообращение имеющего гражданство США и Израиля заложника по имени Иден Александр, представитель СНБ заявил, что американская администрация «находится на связи» с его семьей. Он изложил версию, согласно которой «война в секторе Газа прекратилась бы завтра же, если бы ХАМАС согласилось освободить заложников», отметив при этом, что радикалы «отказываются это делать».

«Сделка на столе. Президент Байден и Соединенные Штаты продолжат без устали работать над освобождением наших граждан в том числе за счет дипломатических усилий и усиления давления на террористов ХАМАС посредством санкций, действий в правоохранительном поле и других мер», — заявил Сэветт.

В субботу боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — распространило видеообращение одного из заложников, имеющего гражданство США и Израиля, к избранному американскому президенту Дональду Трампу. Он попросил республиканца «использовать влияние США» и «любыми способами продолжать вести переговоры об освобождении заложников», а также рекомендовал ему «не повторять [в этом вопросе] ошибок Байдена».

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря прошлого года режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились. После нескольких раундов прошедших в августе этого года консультаций с участием Катара, США и Египта стороны конфликта так и не смогли прийти к согласию по поводу параметров сделки.

27—28 октября в Дохе прошел очередной раунд консультаций по сектору Газа с участием главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа и директора ЦРУ Уильяма Бернса. Стороны вновь не смогли согласовать условия прекращения огня в секторе Газа.