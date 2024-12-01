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В Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Рост курса доллара в России обусловлен выводом из экономики средств, которые мигранты отправляют в свои родные страны, такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Источник: © РИА Новости

«Миллионы мигрантов в России выводят заработанные средства из нашей экономики, пересылая их к себе на родину. Уже пару лет полная статистика этих переводов закрыта, но та, что просачивается, говорит, что это огромные средства.», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат сослался на данные по выводам средств в страны Центральной Азии и Закавказья. Судя по ним, ВВП Таджикистана на половину состоит из переводов из России, Киргизии — на треть, а Узбекистана — на 12−15 процентов.

«…Мигранты и их диаспоры в России скупают в наших банках десятки миллиардов долларов ежегодно, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса.», — утверждает депутат.

В среду курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро — в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.

экономика
валюта