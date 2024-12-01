В Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара

«…Мигранты и их диаспоры в России скупают в наших банках десятки миллиардов долларов ежегодно, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса.», — утверждает депутат.



В среду курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро — в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.