В Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара

«Миллионы мигрантов в России выводят заработанные средства из нашей экономики, пересылая их к себе на родину. Уже пару лет полная статистика этих переводов закрыта, но та, что просачивается, говорит, что это огромные средства.», — написал он в своем Telegram-канале.
Депутат сослался на данные по выводам средств в страны Центральной Азии и Закавказья. Судя по ним, ВВП Таджикистана на половину состоит из переводов из России, Киргизии — на треть, а Узбекистана — на 12−15 процентов.
«…Мигранты и их диаспоры в России скупают в наших банках десятки миллиардов долларов ежегодно, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса.», — утверждает депутат.
В среду курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро — в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.