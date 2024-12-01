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ВС Сирии анонсировали контрнаступление против террористов

Процесс отражения нападения идет «успешно и решительно».

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Сирии успешно отражают атаку террористов и планируют перейти в контрнаступление для освобождения всех занятых территорий, сообщает командование сирийских ВС.

В заявлении подчеркивается, что процесс отражения нападения идет «успешно и решительно», и вскоре начнется контрнаступление с целью возвращения под контроль всех районов и освобождения их от терроризма.

Губернатор провинции Хама, Камаль Бармо, также сообщил о переброске подкреплений сирийской армии в Хаму. Он добавил, что государственные учреждения и услуги в провинции продолжают функционировать в обычном режиме. Бармо опроверг сообщения о наличии боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам»* в столице провинции, заявив, что эти сведения являются ложными и фейками.

Ранее сирийские войска заявили, что успешно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в наступление.