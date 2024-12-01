ВС Сирии анонсировали контрнаступление против террористов

Губернатор провинции Хама, Камаль Бармо, также сообщил о переброске подкреплений сирийской армии в Хаму. Он добавил, что государственные учреждения и услуги в провинции продолжают функционировать в обычном режиме. Бармо опроверг сообщения о наличии боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам»* в столице провинции, заявив, что эти сведения являются ложными и фейками.