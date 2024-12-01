Путин подписал закон об увеличении маткапитала до 676 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации материнского капитала на 7,3% в следующем году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
После индексации материнский капитал составит 676,4 тыс. рублей. Также сообщается, что в 2027 году эта сумма вырастет до 735,1 тыс. рублей.
Ранее группа депутатов Госдумы РФ предложила индексировать размер материнского капитала раз в квартал, а не раз в год, как это делается сейчас. Ежеквартальная индексация не потребует дополнительных бюрократических процедур.
Ранее сообщалось, что в следующем году размер материнского капитала возрастет на 7,3%. С 1 февраля выплата на первого ребенка составит 667 тысяч рублей, а на второго — 894 тысячи рублей, если семья не получала ее при рождении первого ребенка.