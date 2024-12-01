Миллер убрал слова про РФ в посте о приостановке партнерства США с Грузией

Пресс-секретарь Госдепартамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер удалил пост в социальных сетях, в котором заявлял о решении властей приостановить стратегическое партнерство с Грузией.
В его новой публикации уже отсутствует часть про то, что Евросоюз является «оплотом против Кремля».
«Решение “Грузинской мечты” приостановить вступление в ЕС является предательством конституции Грузии», — сказано в новом сообщении.
Он также отметил, что Вашингтон осуждает применение силы против жителей Грузии, которые осуществляют свою свободу протеста.
Ранее Государственный департамент США сообщал, что Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией.
До этого грузинская Служба государственной безопасности призвала местных жителей, которые участвовали в протестах, воздержаться от провокационных действий.