Власти Японии начали обсуждать создание «азиатского НАТО»

Как указано в материале, многие члены ЛДП относятся к данной идее с большим скептицизмом из-за сложностей в ее осуществлении и необходимости внесения изменений в конституцию Японии. Также многие в Токио опасаются обострения отношения с Китаем, который последовательно выступает против любых попыток создать аналог НАТО в Азии.