Sky News: заявление Зеленского о территориях порадует Россию

Другой журналист, Доминик Вагхорн, также оценил заявление Зеленского, подчеркнув его готовность к переговорам. По его мнению, Зеленский осознает, что перспектива членства Украины в НАТО является маловероятной, и такими высказываниями пытается добиться каких-то результатов в переговорах.