Глава киевского правительства Владимир Зеленский сделал заявление о готовности Украины отказаться от некоторых территорий в обмен на членство в НАТО. По мнению корреспондента британского телеканала Sky News Айвора Беннета, это может порадовать президента России Владимира Путина.
Ранее Зеленский заявил, что готов рассмотреть прекращение огня и возможность уступок по территориям, чтобы добиться членства Украины в НАТО.
Беннет считает, что это заявление сигнализирует о том, что Зеленский, возможно, первым проявил готовность к компромиссам в сложившейся ситуации.
Другой журналист, Доминик Вагхорн, также оценил заявление Зеленского, подчеркнув его готовность к переговорам. По его мнению, Зеленский осознает, что перспектива членства Украины в НАТО является маловероятной, и такими высказываниями пытается добиться каких-то результатов в переговорах.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что заявления Владимира Зеленского о возможности отказа Киева от потерянных территорий в обмен на присоединение Украины к НАТО имеют целью втягивание альянса в конфликт.