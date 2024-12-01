Новая ЕК приступила к строительству зеленой военной экономики ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Вторая Еврокомиссия (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с 1 декабря приступила к работе по строительству зеленой военной экономики Евросоюза (ЕС). Срок ее полномочий — пять лет, до конца 2029 года.
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель и 22 из 26 комиссаров первой ЕК Урсулы фон дер Ляйен ушли в отставку, завершив свой пятилетний срок.
Силовой прибалтийский блок
На пост главы европейской дипломатии пришла эстонка Кая Каллас, а первым в истории ЕС еврокомиссаром по вопросам обороны станет литовец Андрюс Кубилюс. Проходя утверждение в Европарламенте, он пообещал, что будет готовить ЕС к войне с Россией, поскольку, по его мнению, это якобы позволит такой войны не допустить.
В прошлом составе ЕК милитаризацией промышленности ЕС занимался француз Тьерри Бретон, занимавший пост еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка. Однако фон дер Ляйен практически в ультимативной форме потребовала от Франции не выдвигать его кандидатом в ЕК на второй срок. Источники отмечают, что он действовал слишком независимо и позволял себе несколько раз критиковать фон дер Ляйен.
Новые лица
Новых членов ЕК объединяет то, что они малоизвестны и не имеют связей или серьезного веса на европейской арене. Многие наблюдатели объясняют это личностными качествами фон дер Ляйен, которая намерена быть единственной реальной политической фигурой в составе ЕК.
Зеленая милитаризация
В своем программном выступлении в Европарламенте 27 декабря фон дер Ляйен пообещала, что ее вторая ЕК обеспечит милитаризацию экономики ЕС и максимально тесное сотрудничество с НАТО, противостоя России якобы ради защиты «свободы и демократии» и для поддержки Украины. Она продолжит ускоренными темпами проводить зеленый курс, а также будет форсировать инвестиции в новые технологии, в первую очередь цифровые, чтобы нагнать в этом США и Китай.
Предупредила фон дер Ляйен и о предстоящих реформах ЕС, одной из которых должна стать отмена права вето стран-членов.
Главные тренды
Эксперты считают, что основными трендами работы новой ЕК станут ужесточение контроля над медийным пространством (в рамках исполнения Акта о цифровых услугах ЕС) при декларировании принципов защиты свободы слова, ведение жесткой протекционистской политики (в первую очередь против Китая) при декларировании принципов свободы торговли, интенсивное политическое давление на зависимые от ЕС государства, включая кандидатов на вступление и поставщиков ключевых ресурсов, при декларировании принципов защиты национального суверенитета.
На внутриевропейском треке ЕК, вероятно, предстоит ускорить демонтаж европейской социальной модели, поддерживать которую на уровне начала 2000-х годов у ЕС не хватало ресурсов еще до пандемии. При этом происходящее падение уровня жизни европейцев будет объясняться полувоенной ситуацией и необходимостью внедрения в жизнь экологических привычек.
Кроме того, ускорится процесс централизации власти в руках Брюсселя и ослабления национальных правительств, что также будет объясняться военными приготовлениями и подготовкой к новому расширению ЕС.
Функции и портфели
Всего в Еврокомиссии 27 членов — по одному от каждого государства ЕС. Еврокомиссары не являются представителями своих стран. Лоббизм национальных интересов им категорически запрещен, они должны работать «в интересах всего ЕС» в рамках своих полномочий. Если бы ЕС был государством, а не международной организацией, то функции ЕК ближе всего соответствовали бы функциям правительства, а функции еврокомиссаров — портфелям отраслевых министров.
Формирование ЕК — это многоступенчатый процесс. Сначала глава ЕК назначается на закрытых консультациях на саммите лидеров ЕС. Полномочия фон дер Ляйен были таким образом продлены в июне.
Затем страны ЕС направляют главе ЕК предложения о кандидатах на посты еврокомиссаров, после чего она распределяет между ними полномочия. Этот процесс достаточно произвольный. В каждом новом составе ЕК полномочия могут быть значительно перераспределены между разными портфелями еврокомиссаров, поэтому и названия должностей всегда различаются.
Еврокомиссары от одного и того же государства обычно получают разные полномочия в разных составах ЕК. Например, еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархейи, один из пяти членов ЕК, оставшихся от прежнего состава, раньше был еврокомиссаром по расширению, а теперь его ждет портфель еврокомиссара по здравоохранению и ветеринарии. Остальные четверо, оставшиеся от прошлого состава, — это словак Марош Шефчович, хорватка Дубравка Шуица, латыш Валдис Домбровскис и сама фон дер Ляйен. Все, кроме фон дер Ляйен, получат новые функции.