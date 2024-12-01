Новая ЕК приступила к строительству зеленой военной экономики ЕС

Еврокомиссары от одного и того же государства обычно получают разные полномочия в разных составах ЕК. Например, еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархейи, один из пяти членов ЕК, оставшихся от прежнего состава, раньше был еврокомиссаром по расширению, а теперь его ждет портфель еврокомиссара по здравоохранению и ветеринарии. Остальные четверо, оставшиеся от прошлого состава, — это словак Марош Шефчович, хорватка Дубравка Шуица, латыш Валдис Домбровскис и сама фон дер Ляйен. Все, кроме фон дер Ляйен, получат новые функции.