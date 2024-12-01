Посол РФ Романченко: Перу воздерживается от обеспечения ВСУ оружием

Республика Перу воздерживается от поставок Украине военной техники, заявил посол Российской Федерации в Лиме Игорь Романченко.
Он подчеркнул, что Перу призывает к политическому разрешению конфликта на Украине.
«Лима призывает к мирному политическому разрешению украинского конфликта дипломатическим путём. Она не присоединилась к западным союзникам против нашей страны, формируя свой нейтралитет», — цитирует слова дипломата ТАСС.
Романченко отметил, что в распоряжении Перу находится военная техника «российского (советского) производства».
Он признал, что в настоящее время отношения РФ и Перу переживают «непростые времена».
В частности, по его словам, представители республики в ООН «голосуют по украинской тематике в большинстве случаев вместе с так называемым коллективным Западом». При этом они «уклоняются» от откровенно антироссийских высказываний.
Напомним, в ноябре в Перу состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ранее сообщалось, что Киев и Ближний Восток не упомянуты в итоговой декларации саммита.