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Фицо заявил, что победа над фашизмом без СССР была бы невозможной

Он объявил о своем намерении посетить Москву в мае 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что победа над фашизмом во Второй мировой войне была бы невозможной без участия Советского Союза. Об этом он сообщил в соцсетях.

Он объявил о своем намерении посетить Москву в мае 2025 года, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 80-летию окончания войны, и выразить уважение советским воинам-освободителям.

Фицо упомянул, что его желание посетить Россию подвергается критике со стороны словацкой либеральной оппозиции, и этот вопрос поднимался депутатами от оппозиции в Европарламенте с целью добиться осуждения его планов и отмены визита.

Премьер-министр также выразил свое разочарование тем, что на посту главы Еврокомиссии осталась Урсула фон дер Ляйен, а новую европейскую дипломатию возглавит экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая, по его мнению, явно ориентирована на Соединенные Штаты и имеет антироссийские взгляды.

Ранее Фицо объявил о своем намерении посетить Москву в связи с юбилеем окончания Второй мировой войны, отметив, что он не позволит забыть, как была завоевана свобода.