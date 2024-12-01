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Белый дом отрицает причастность к атаке террористов в САР

Вашингтон готов «защищать американский персонал и базы США» на Ближнем Востоке.

Соединённые Штаты отрицают причастность к террористической атаке в Сирийской Арабской Республике, заявил официальный представитель Совета по нацбезопасности администрации США Шон Саветт.

«Соединённые Штаты не имеют никакого отношения к этому наступлению, которое возглавляет “Хайат Тахир аш-Шам”*, признанная террористической организацией», — сказал он.

Кроме того, Саветт отметил, что Вашингтон и его партнёры призывают к деэскалации, а также «защите гражданских лиц и меньшинств».

Заявление обнародовала пресс-служба Белого дома. В администрации США также добавили, что американская сторона «пристально наблюдает» за ситуацией в САР.

Помимо этого, утверждается, что Вашингтон «находится в контакте» с властями государств ближневосточного региона и готов «защищать американский персонал и базы США в регионе».

Напомним, вечером в среду террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» атаковала сирийскую армию в Алеппо.

Турецкий эксперт Али Фуат Гекче выразил мнение, что за наступлением террористов на Алеппо стоят Соединённые Штаты и Израиль.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Запад играет в «грязную игру» в САР и на Украине.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.