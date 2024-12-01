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Трамп номинировал Кэша Пателя на позицию главы ФБР

Кэш Патель ранее занимал должность советника Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Республиканец Дональд Трамп объявил о номинации Кэша Пателя на пост главы Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«С гордостью объявляю, что Кэш Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований», — написал Трамп.

Кэш Патель, который ранее занимал должность советника Трампа, известен своими действиями в ответ на расследования, касающиеся администрации Трампа.

Ранее стало известно, что избранный президент Дональд Трамп объявил о назначении свекра своей дочери Иванки, Чарльза Кушнера, на должность посла США во Франции. Он назвал Кушнера «блестящим бизнес-лидером» в сфере недвижимости.