Трамп номинировал Кэша Пателя на позицию главы ФБР

Республиканец Дональд Трамп объявил о номинации Кэша Пателя на пост главы Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«С гордостью объявляю, что Кэш Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований», — написал Трамп.
Кэш Патель, который ранее занимал должность советника Трампа, известен своими действиями в ответ на расследования, касающиеся администрации Трампа.
Ранее стало известно, что избранный президент Дональд Трамп объявил о назначении свекра своей дочери Иванки, Чарльза Кушнера, на должность посла США во Франции. Он назвал Кушнера «блестящим бизнес-лидером» в сфере недвижимости.