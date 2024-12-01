Вторая Европейская комиссия Урсулы фон дер Ляйен с 1 декабря приступила к работе по строительству зеленой военной экономики Евросоюза.
Срок полномочий второй ЕК составляет пять лет, до конца 2029 года.
Глава евродипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель и 22 из 26 комиссаров первой ЕК фон дер Ляйен ушли в отставку.
Ранее депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге утвердили новый состав Европейской комиссии, главой которой повторно была избрана Урсула фон дер Ляйен.
До этого фон дер Ляйен объявляла о намерении возглавить борьбу ЕС «за свободу и демократию», пообещав европейцам, что эта битва будет похожа на ту, которую якобы ведут на Украине.