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Новая ЕК приступила к строительству зеленой военной экономики Евросоюза

Срок полномочий второй ЕК составляет пять лет, до конца 2029 года.

Источник: Аргументы и факты

Вторая Европейская комиссия Урсулы фон дер Ляйен с 1 декабря приступила к работе по строительству зеленой военной экономики Евросоюза.

Срок полномочий второй ЕК составляет пять лет, до конца 2029 года.

Глава евродипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель и 22 из 26 комиссаров первой ЕК фон дер Ляйен ушли в отставку.

Ранее депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге утвердили новый состав Европейской комиссии, главой которой повторно была избрана Урсула фон дер Ляйен.

До этого фон дер Ляйен объявляла о намерении возглавить борьбу ЕС «за свободу и демократию», пообещав европейцам, что эта битва будет похожа на ту, которую якобы ведут на Украине.