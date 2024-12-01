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Сторонники грузинской оппозиции продолжают занимать часть центра Тбилиси

ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. Участники оппозиционного митинга, начавшегося в Тбилиси в субботу, продолжают утром в воскресенье занимать часть проспекта Руставели, центральной улицы города, и проявлять агрессию к правоохранителям, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

По состоянию на 6.00 (5.00 мск), толпа митингующих растянулась на несколько сотен метров. Часть группы построила баррикады и всю ночь запускала пиротехнические изделия в спецназовцев, выстроившихся неподалеку. Также протестующие распивали спиртные напитки и занимались вандализмом, в том числе оставляя граффити антиправительственного и антироссийского характера.

Ранее в ходе вечерних и ночных протестов митингующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания образовался пожар, он ликвидирован. Силовики в ответ применили спецсредства, оттеснив толпу от здания парламента.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.

Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.

Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и «О прозрачности иностранного влияния», или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.