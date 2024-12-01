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Yomiuri: в Японии захотели создать азиатский аналог НАТО

Основой объединения должен стать союз Японии и Соединённых Штатов.

Японские власти начали обсуждать создание азиатского объединения, которое стане «аналогом» Североатлантического альянса, пишет Yomiuri.

По данным издания, автором инициативы стала правящая в стране Либерально-демократическая партия.

В публикации утверждается, что в связи с этим премьер-министр Японии Сигэру Исиба распорядился создать «специальный комитет».

Основой «азиатского аналога НАТО» должен стать союз Японии и Соединённых Штатов. Кроме того, будут привлечены страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что диалог с Японией станет возможным лишь в случае отказа Токио от враждебного курса.