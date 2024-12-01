Yomiuri: в Японии захотели создать азиатский аналог НАТО

Японские власти начали обсуждать создание азиатского объединения, которое стане «аналогом» Североатлантического альянса, пишет Yomiuri.
По данным издания, автором инициативы стала правящая в стране Либерально-демократическая партия.
В публикации утверждается, что в связи с этим премьер-министр Японии Сигэру Исиба распорядился создать «специальный комитет».
Основой «азиатского аналога НАТО» должен стать союз Японии и Соединённых Штатов. Кроме того, будут привлечены страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что диалог с Японией станет возможным лишь в случае отказа Токио от враждебного курса.