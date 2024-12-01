Белый дом заявил о непричастности к событиям в Сирии

«США не имеют никакого отношения к наступлению, которое возглавляет “Хайат Тахрир аш-Шам” (прежнее название “Джебхат ан-Нусра”, признана террористической и запрещена в России.— “Ъ”), признанная террористической организацией», — говорится в заявлении господина Саветта.
США обвинили в происходящем президента Сирии Башара Асада. Вашингтон считает, что при нем Дамаск отказался «участвовать в политическом урегулировании» и стал «зависим от России и Ирана».
Группировки, контролирующие мятежный анклав в провинции Идлиб, начали масштабное наступление в провинции Алеппо 27 ноября. Сирийская армия накануне, 30 ноября, признала продвижение повстанцев. Российская авиация наносит удары в поддержку сирийской армии.