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Белый дом заявил о непричастности к событиям в Сирии

США призывали стороны конфликта в Сирии к деэскалации и защите мирных жителей, заявил представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Шон Саветт. Вашингтон внимательно следит за ситуацией и «поддерживает контакты со столицами стран региона».

Источник: AP 2024

«США не имеют никакого отношения к наступлению, которое возглавляет “Хайат Тахрир аш-Шам” (прежнее название “Джебхат ан-Нусра”, признана террористической и запрещена в России.— “Ъ”), признанная террористической организацией», — говорится в заявлении господина Саветта.

США обвинили в происходящем президента Сирии Башара Асада. Вашингтон считает, что при нем Дамаск отказался «участвовать в политическом урегулировании» и стал «зависим от России и Ирана».

Группировки, контролирующие мятежный анклав в провинции Идлиб, начали масштабное наступление в провинции Алеппо 27 ноября. Сирийская армия накануне, 30 ноября, признала продвижение повстанцев. Российская авиация наносит удары в поддержку сирийской армии.

дипломатия