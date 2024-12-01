На Западе назвали три шага для прекращения украинского конфликта

В первую очередь, по его мнению, необходимо запретить применение ракет большой дальности по территории России, но при этом оказать Украине максимальную помощь в укреплении оборонительных линий и снабдить дополнительным вооружением.



Во-вторых, считает политолог, следует отменить некоторые западные санкции в отношении России — с оговоркой, что в случае возобновления конфликта они снова вступят в силу. К таким ограничениям политолог причислил запрет на импорт российского газа, который сильно ударил по Германии, и исключение России из банковской системы SWIFT.



Третьим шагом Ливен назвал официальную ратификацию мирного соглашения странами БРИКС и ООН, также имеющих сильную заинтересованность в урегулировании конфликта.



В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия «противной стороны» на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.