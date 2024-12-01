Kyodo: США с весны 2026 года начнут размещать на севере Японии самолеты F-35А

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. ВВС США начнут с весны 2026 года на постоянной основе размещать 48 боевых самолетов пятого поколения F-35A на базе Мисава на севере главного японского острова Хонсю. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на местный муниципалитет.
Мисава находится в совместном использовании ВВС США и Японии. Токио с 2018 года размещает там свои F-35A, которые закупаются в Соединенных Штатах, а также собираются в Японии по лицензии. Токио намеревается получить таким образом в общей сложности 105 F-35 двух модификаций для нужд ВВС и оснащения двух легких авианосцев.
Ранее Пентагон объявил о планируемой переброске 48 F-35A на Мисаву, но не назвал конкретные сроки. Они должны заменить размещенные там сейчас 36 истребителей-бомбардировщиков F-16 четвертого поколения. Попутно, как сообщается, на этой базе будут модернизированы или построены заново ангары и другие объекты.