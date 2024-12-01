Kyodo: США с весны 2026 года начнут размещать на севере Японии самолеты F-35А

Мисава находится в совместном использовании ВВС США и Японии. Токио с 2018 года размещает там свои F-35A, которые закупаются в Соединенных Штатах, а также собираются в Японии по лицензии. Токио намеревается получить таким образом в общей сложности 105 F-35 двух модификаций для нужд ВВС и оснащения двух легких авианосцев.