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Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии конструктивного сотрудничества с Румынией

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Румынии с Национальным днем этой страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Источник: БЕЛТА

«Этот праздник символизирует многочисленные успехи вашей страны и силу единства ее граждан, — говорится в поздравлении. — Судьбы наших народов очень похожи. Пережив суровые испытания и большие потери в ХХ веке, белорусы и румыны бережно относятся к собственной истории, чтят культуру и традиции предков, стремятся в согласии сосуществовать с соседями».

Более чем за три десятилетия дипломатических отношений Минск и Бухарест прошли большой путь, достигнув значительного прогресса в многогранном взаимодействии, наладив открытый дружественный диалог на различных уровнях, отметил Президент.

«Уверен, что в основе любого успешного партнерства находятся бесценные человеческие связи. Подтверждаю заинтересованность в развитии конструктивного сотрудничества и приглашаю чаще посещать Беларусь, чтобы убедиться в гостеприимстве и доброжелательности ее жителей», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства пожелал румынскому народу счастья, мира и процветания.

Лукашенко Александр