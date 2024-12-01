Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии конструктивного сотрудничества с Румынией

«Этот праздник символизирует многочисленные успехи вашей страны и силу единства ее граждан, — говорится в поздравлении. — Судьбы наших народов очень похожи. Пережив суровые испытания и большие потери в ХХ веке, белорусы и румыны бережно относятся к собственной истории, чтят культуру и традиции предков, стремятся в согласии сосуществовать с соседями».
Более чем за три десятилетия дипломатических отношений Минск и Бухарест прошли большой путь, достигнув значительного прогресса в многогранном взаимодействии, наладив открытый дружественный диалог на различных уровнях, отметил Президент.
«Уверен, что в основе любого успешного партнерства находятся бесценные человеческие связи. Подтверждаю заинтересованность в развитии конструктивного сотрудничества и приглашаю чаще посещать Беларусь, чтобы убедиться в гостеприимстве и доброжелательности ее жителей», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства пожелал румынскому народу счастья, мира и процветания.