Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии конструктивного сотрудничества с Румынией

«Этот праздник символизирует многочисленные успехи вашей страны и силу единства ее граждан, — говорится в поздравлении. — Судьбы наших народов очень похожи. Пережив суровые испытания и большие потери в ХХ веке, белорусы и румыны бережно относятся к собственной истории, чтят культуру и традиции предков, стремятся в согласии сосуществовать с соседями».