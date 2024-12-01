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Пушков рассказал, какой полезный урок преподала Украина

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Власти Грузии отлично понимают, к чему могут привести массовые протесты на примере госпереворота на Украине, случившегося в 2014 году, и стремятся не допустить такого развития событий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

«Украина со своим майданом преподала урок всему миру: майдан — путь к насилию, госперевороту и катастрофе. Власти Грузии это отлично осознают. Поэтому полны решимости не допустить в Тбилиси украинский сценарий», — написал он.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.

Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.

Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и «О прозрачности иностранного влияния», или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.