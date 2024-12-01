Президент Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год

Одним из ключевых моментов является продление возможности предоставления государственных кредитов, которые не были предусмотрены изначально в программе. Это даст регионам и муниципалитетам возможность выходить за пределы установленных норм по госдолгу и дефициту бюджета, если эти средства направляются на предотвращение негативных последствий ухудшения экономической и геополитической ситуации. Помимо этого, закон вводит новые меры ответственности для тех, кто не выполняет инфраструктурные проекты вовремя. В случае задержек процентная ставка по таким кредитам будет увеличена в два раза.