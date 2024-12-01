Вопросы президенту на «Прямой линии»: как их решили в Крыму за год

Еще один вопрос, который удалось решить, это ремонт фасада школы № 11 в Керчи. В ней также не было ремонта порядка 40 лет. Фасад разваливался, детей не могли пускать через главный вход, чтобы на них не упала штукатурка. Когда представители Народного фронта прибыли на место, то увидели, что озвученная в обращении ситуация действительно имеет место быть.