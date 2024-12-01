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Лукашенко пригласил жителей Румынии чаще посещать Беларусь

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Румынии с Национальным днем, об этом в субботу сообщила пресс-служба главы государства.

В тексте поздравления отмечается, что этот праздник олицетворяет значительные достижения страны и мощь единства ее народа.

«Судьбы наших народов очень похожи. Пережив суровые испытания и большие потери в ХХ веке, белорусы и румыны бережно относятся к собственной истории, чтят культуру и традиции предков, стремятся в согласии сосуществовать с соседями», — говорится в поздравлении.

За более чем три десятилетия дипломатических отношений Минск и Бухарест достигли большого прогресса во многих сферах и установили открытый дружественный диалог, подчеркнул глава Беларуси.

Белорусский лидер выразил уверенность, что фундаментом для взаимовыгодного сотрудничества являются «бесценные человеческие связи».

«Подтверждаю заинтересованность в развитии конструктивного сотрудничества и приглашаю чаще посещать Беларусь, чтобы убедиться в гостеприимстве и доброжелательности ее жителей», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер пожелал народу Румынии счастья, мира и процветания.

День Великого объединения.

Начиная с 1990 года 1 декабря в Румынии отмечается один из главных национальных праздников — День Великого объединения.

В этот день румыны празднуют годовщину объединения страны, когда в 1918 году представители румын из Трансильвании и Баната проголосовали за объединение с Королевством Румынии, и образование румынского государства в пределах его сегодняшних границ.

Обычно в этот день проводятся военные парады, концерты, выступают с официальными речами популярные политики. Над зданиями поднимается государственный флаг.

Для большинства жителей страны этот день является выходным.

Лукашенко Александр