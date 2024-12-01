Над Россией сбили 29 БПЛА. Военная операция, день 1012-й

08:46 ВС РФ форсировали реку Оскол у села Масютовка, сообщил украинский военный паблик Deep State. Это второй российский плацдарм на западном берегу реки, Deep State оценивает ситуацию для ВСУ как «сложную».
08:32 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО над городом.
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08:17 ВС РФ за осень 2024 года установили контроль на 88 населенными пунктами в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, а также в Курской области, подсчитало агентство ТАСС на основании сводок Минобороны.
08:11 В результате падения сбитого БПЛА на окраине одного из населенных пунктов Брянской области возникло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших нет.
08:07 В результате атаки беспилотника в Стародубском муниципальном округе Брянской области погиб ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз. В округе также полностью уничтожен один жилой дом, а в одном многоквартирном доме повреждено остекление, балконы и фасад.
08:05 Российские средства ПВО за ночь сбили или перехватили 29 украинских беспилотников: 20 — над Брянской областью, семь — над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1012-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.