Над Россией сбили 29 БПЛА. Военная операция, день 1012-й

08:46 ВС РФ форсировали реку Оскол у села Масютовка, сообщил украинский военный паблик Deep State. Это второй российский плацдарм на западном берегу реки, Deep State оценивает ситуацию для ВСУ как «сложную».

08:32 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО над городом.

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08:17 ВС РФ за осень 2024 года установили контроль на 88 населенными пунктами в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, а также в Курской области, подсчитало агентство ТАСС на основании сводок Минобороны.

08:11 В результате падения сбитого БПЛА на окраине одного из населенных пунктов Брянской области возникло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших нет.

08:07 В результате атаки беспилотника в Стародубском муниципальном округе Брянской области погиб ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз. В округе также полностью уничтожен один жилой дом, а в одном многоквартирном доме повреждено остекление, балконы и фасад.

