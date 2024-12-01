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Рустам Минниханов встретился с делегацией Каракалпакстана — что обсудили

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с находящейся с визитом в Казани делегацией Узбекистана во главе с зампредом Совета Министров Каракалпакстана — министром туризма и культурного наследия Расулом Зарикеевым. Об этом сообщается на сайте Раиса Татарстана.

Источник: Пресс-служба Раиса РТ

Минниханов поблагодарил гостей за проведение Дней культуры Каракалпакстана и участие в Международном фестивале национальных культур «Восточный базар в Казани».

В рамках дней культуры Каракалпакстана зрителям представили спектакль по пьесе Туфана Миннуллина «Четыре жениха Диляфруз» Каракалпакского ТЮЗа, а также концертную программу.

Минниханов напомнил, что в мае этого года на Форуме регионов в Ташкенте подписано Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Каракалпакстаном.

«Уверен, данный документ позволит укрепить наши связи, — сказал он. — Также между нашими парламентами действует рабочая группа по развитию межпарламентского сотрудничества».

Речь шла и о дальнейшем развитии межрегионального взаимодействия, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, организации взаимных визитов делегаций, проведения «roadshow» и информационных туров для популяризации туристической отрасли, организации обучения студентов.