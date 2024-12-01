Рустам Минниханов встретился с делегацией Каракалпакстана — что обсудили

Минниханов поблагодарил гостей за проведение Дней культуры Каракалпакстана и участие в Международном фестивале национальных культур «Восточный базар в Казани».
В рамках дней культуры Каракалпакстана зрителям представили спектакль по пьесе Туфана Миннуллина «Четыре жениха Диляфруз» Каракалпакского ТЮЗа, а также концертную программу.
Минниханов напомнил, что в мае этого года на Форуме регионов в Ташкенте подписано Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Каракалпакстаном.
«Уверен, данный документ позволит укрепить наши связи, — сказал он. — Также между нашими парламентами действует рабочая группа по развитию межпарламентского сотрудничества».
Речь шла и о дальнейшем развитии межрегионального взаимодействия, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, организации взаимных визитов делегаций, проведения «roadshow» и информационных туров для популяризации туристической отрасли, организации обучения студентов.