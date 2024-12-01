Рустам Минниханов встретился с делегацией Каракалпакстана — что обсудили

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с находящейся с визитом в Казани делегацией Узбекистана во главе с зампредом Совета Министров Каракалпакстана — министром туризма и культурного наследия Расулом Зарикеевым. Об этом сообщается на сайте Раиса Татарстана.