Что ждать от выборов в парламент Румынии после скандальных президентских

На этом фоне 28 ноября специальное заседание провел Верховный совет обороны Румынии (CSAT), рассмотревший «возможные риски для национальной безопасности в результате воздействия на цифровую инфраструктуру при выборах». Совет также отметил, что в ходе избирательной кампании наблюдались кибератаки с целью повлиять на итоги выборов. Еще CSAT обвинил TikTok в том, что соцсеть предоставила Джорджеску преференции, не указав в его профиле, что он является политическим кандидатом (платформа отрицает эти обвинения). Однако Специальная телекоммуникационная служба Румынии (STS) заявила, что во время первого тура президентских выборов не было зафиксировано ни одной кибератаки.