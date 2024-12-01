Что ждать от выборов в парламент Румынии после скандальных президентских

В какой ситуации проходят выборы в парламент Румынии
Декабрь стал для Румынии месяцем выборного марафона. 1 декабря в стране вновь открываются избирательные участки — румынам предстоит избрать новый состав парламента после политических потрясений, последовавших за первым туром президентских выборов.
По итогам голосования 24 ноября, вопреки соцопросам, в лидеры вышел независимый кандидат, ультранационалист Кэлин Джорджеску (22,95% голосов). Второе место и право бороться с ним во втором туре, назначенном на 8 декабря, получила лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%). Премьер страны, представитель Социал-демократической партии (СДП) Марчел Чолаку, которому опросы пророчили уверенную победу, пришел третьим с 19,15%, после чего принял решение покинуть пост главы СДП.
Из-за давних высказываний Джорджеску о патриотизме президента России Владимира Путина и критики в адрес НАТО он получил репутацию пророссийского политика, и потому его успех встретили с тревогой в европейском сообществе.
28 ноября Конституционный суд (КС) Румынии, который должен утверждать итоги президентских выборов, постановил пересчитать бюллетени и отложил решение о подтверждении итогов голосования. С требованием аннулировать результаты первого тура в Конституционный суд обратились два выбывших кандидата — Кристиан Терхеш от Румынской национальной консервативной партии (1,04% голосов) и Себастьян Попеску от «Новой Румынии» (0,16%). Последний утверждал, что победитель первого тура в отчете о финансировании предвыборной кампании сообщил об отсутствии расходов, хотя вел активную деятельность в соцсетях (преимущественно в TikTok), которая требует финансового обеспечения. Терхеш заявил, что члены «Союза спасения Румынии» вели предвыборную пропаганду, уже когда шло голосование. КС решил продолжить обсуждение обращения Терхеша 29 ноября и отклонил обращение Попеску, поскольку тот его подал «слишком поздно».
Председатель Избирательного бюро Румынии Тони Гребла в эфире Radio Romania Actualitati заявил, что в первом туре приняли участие 9,46 млн человек и пересчет голосов займет несколько дней. Он допустил, что может пройти повторное голосование, если КС решит аннулировать результаты первого тура. Тогда повторные выборы могут состояться 15 декабря, а второй тур, если он понадобится, — 29-го.
На этом фоне 28 ноября специальное заседание провел Верховный совет обороны Румынии (CSAT), рассмотревший «возможные риски для национальной безопасности в результате воздействия на цифровую инфраструктуру при выборах». Совет также отметил, что в ходе избирательной кампании наблюдались кибератаки с целью повлиять на итоги выборов. Еще CSAT обвинил TikTok в том, что соцсеть предоставила Джорджеску преференции, не указав в его профиле, что он является политическим кандидатом (платформа отрицает эти обвинения). Однако Специальная телекоммуникационная служба Румынии (STS) заявила, что во время первого тура президентских выборов не было зафиксировано ни одной кибератаки.
По итогам заседания CSAT также отмечалось, что Румыния, как и другие государства на восточном фланге НАТО, стала «приоритетом из-за враждебных действий некоторых государственных и негосударственных субъектов, особенно Российской Федерации», со стороны которой существует «рост заинтересованности» во влиянии на общественное мнение в стране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 ноября, что российская сторона не вмешивалась в электоральные процессы в Румынии. «Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенны, голословны, и скорее это манера подражания основному тренду, который вообще на коллективном Западе на этот счет существует», — пояснил он.
29 ноября Конституционный суд Румынии провел повторное заседание, по итогам которого ожидалось решение об аннулировании результатов первого тура. Однако в итоге КС отложил принятие решения до 2 декабря.
Каковы ожидания от парламентских выборов
Партия-победитель получает право предложить кандидатуру премьер-министра страны. Румыния является президентско-парламентской республикой, и глава государства определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, а также служит верховным командующим вооруженными силами и осуществляет контроль над разведслужбами. Тем не менее парламент оказывает существенное влияние на политический курс страны. Причем после 2020 года право назначать парламентские выборы в Румынии перешло к парламенту.
Румынский парламент состоит из двух палат — палаты депутатов и сената. Срок его полномочий — четыре года. В этом году в палату депутатов избирают 330 человек.
В Румынии действует пропорциональная избирательная система, страна разделена на 43 многомандатных избирательных округа: они образованы в административно-территориальных границах 42 районов страны (провинций), в том числе столицы (Бухареста), также есть один многомандатный избирательный округ для обеспечения представительства интересов зарубежных румынских избирателей. Проживающие за границей голосуют в этом году два дня — 30 ноября и 1 декабря.
Согласно опросу, проведенному социологической компанией AtlasIntel с 26 по 28 ноября, победу на выборах может одержать националистический «Альянс за объединение румын» (AUR), к которому ранее принадлежал Джорджеску, — партии пророчат 22%. На втором месте СДП с 21,4%, за ней следуют «Союз спасения Румынии» Ласкони (17,5%) и Национальная либеральная партия (13,4%).
Как отмечает Romania Insider, другие радикальные партии, SOS Romania и POT, тоже улучшили свои результаты и могут преодолеть пятипроцентный барьер (пока каждой предсказывают около 4,6%). В таком случае появится риск формирования крайне правой националистической коалиции во главе с AUR, которая будет контролировать около 30% парламента, пишет издание.
Румынский политический аналитик Раду Магдин предположил в беседе с Politico, что потенциальное решение об аннулировании результатов голосования может активизировать как либералов Ласкони, так и спектр крайне правых партий.
Ласкони предупредила румын, что им предстоит «экзистенциальная борьба» за демократию, отметив, что Джорджеску и другие крайне правые могут «столкнуть страну обратно в руки России и темные дни диктатуры». Премьер Чолаку назвал выборы самыми важными за последние 35 лет, пожалев, что «все стало очень хрупким».
BalkanInsight отмечает, что эти выборы «в идеале» должны сформировать состав следующего правительства республики, которое смогло бы эффективно управлять, сохраняя обязательства Румынии как члена ЕС и НАТО. Однако на фоне политического кризиса атмосфера в стране «колеблется между надеждой и почти отчаянием».
На фоне роста популярности румынских правых The Guardian предупреждает, что Украина может лишиться еще одного стабильного союзника, при том что дружественные Москве правительства удерживают власть в Венгрии и Словакии, а в Болгарии растет влияние пророссийских сил. «В преддверии решающего периода, когда Киев будет стремиться установить условия будущих переговоров с Россией о прекращении огня, потеря поддержки другого соседа будет болезненным ударом», — заключает издание.
Румыния занимает 31-е место в рейтинге западных стран по оказанию помощи Украине — согласно данным Кильского института мировой экономики, Бухарест предоставил Киеву в том или ином виде €127 млн, причем большую часть суммы составляет гуманитарная помощь. Но Румыния стала одной из немногих стран, которые согласились передать Украине комплексы ПВО Patriot (в сентябре правительство одобрило соответствующий законопроект).