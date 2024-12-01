В Румынии начались парламентские выборы

По информации избиркома на 9:15 мск, в стране проголосовали 425 тыс. человек, что соответствует явке в 2,37%. В стране открыты почти 19 тыс. избирательных участков. Порога явки в Румынии нет, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве голосующих.
В выборах участвуют около 10 тыс. кандидатов. Из них в парламент смогут войти лишь 456 человек. Для участия в голосовании были допущены 50 политических блоков и партий. Чтобы попасть в парламент, им необходимо преодолеть избирательный порог в 5%.
24 ноября в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Лидером первого тура стал крайне правый Кэлин Джорджеску, которого местные СМИ называют пророссийским политиком. 28 ноября Конституционный суд Румынии обязал ЦИК пересчитать результаты первого тура. Пока КС не утвердит результаты, не начнется предвыборная кампания перед вторым туром. Он был назначен на 8 декабря. В случае отмены итогов первого тура его могут провестии повторно 15 декабря.