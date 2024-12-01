В Румынии начались парламентские выборы

В выборах участвуют около 10 тыс. кандидатов. Из них в парламент смогут войти лишь 456 человек. Для участия в голосовании были допущены 50 политических блоков и партий. Чтобы попасть в парламент, им необходимо преодолеть избирательный порог в 5%.