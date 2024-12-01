Водителям троллейбусов в Челябинске повысят зарплату

В подходящем к концу 2024 году её уже повышали два раза — сначала в середине лета, а затем, совсем недавно, в ноябре. Сейчас за свою работу водители троллейбусов получают около 80 тысяч рублей. В следующем году власти города намерены повысить им зарплату ещё на 10%.