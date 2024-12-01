Водителям троллейбусов в Челябинске повысят зарплату

Работников в общественный транспорт Челябинска активно ищут по всей стране. Об на прямом эфире в «Центре управления регионом» рассказал генеральный директор концессионного проекта «Челябинский троллейбус», Сергей Брусник. По его словам, в городе имеется серьёзный дефицит водителей электротранспорта, который необходимо устранить. Для привлечения людей применяются разные способы, в том числе и увеличение заработной платы.
В подходящем к концу 2024 году её уже повышали два раза — сначала в середине лета, а затем, совсем недавно, в ноябре. Сейчас за свою работу водители троллейбусов получают около 80 тысяч рублей. В следующем году власти города намерены повысить им зарплату ещё на 10%.
Также ранее для привлечения работников в сферу общественного транспорта больше стали платить водителям челябинских автобусов. Их зарплата в ноябре, как сообщал «МК-Челябинск», выросла до 90 тысяч рублей в месяц.