Новую выплату семьям в Хабаровском крае поручил проработать Демешин

Среди них — денежные выплаты обладателям наград за достижения в области воспитания детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Стимулирующие меры озвучили на заседании совета по качеству жизни в крае под руководством губернатора Дмитрия Демешина. Среди предложений — региональная выплата победителям конкурса «Семья года» и разовая выплата в 100 тысяч рублей многодетным отцам, награжденным почетным знаком края «Отцовская слава». Аналогичная поддержка уже предусмотрена для обладателей знаков «Материнская слава» и «Родительская слава».
Также на заседании было предложено развивать корпоративные практики поддержки сотрудников с детьми — такие уже действуют в ряде крупных компаний. Губернатор отметил, что успешные инициативы отдельных предприятий нужно тиражировать и превращать в массовые, а информированность населения о мерах помощи — повышать.
«Это наш общий вопрос — как мы будем жить завтра. Куда мы направим векторы нашего развития. Мы очень внимательно относимся к тому, что нам пишут люди. Мы стараемся, чтобы их жизнь была защищенной, счастливой, благополучной. И наша общая задача — сделать жителей Хабаровского края счастливее», — подчеркнул Демешин.
Кроме того, на заседании обсудили результаты и задачи работы в области улучшения качества жизни. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства края Александр Дорофеев сообщил, что на поддержку семей в 2024 году предусмотрено 29 млрд рублей из бюджетов разных уровней. Среди актуальных мер — выплата 5 тысяч рублей многодетным семьям на подготовку к школе и 550 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующих детей.
Сейчас в Хабаровском крае насчитывается более 24 тысяч многодетных семей, воспитывающих около 82 тысяч детей. Регион занимает 26-е место по рождаемости в России и 8-е — среди субъектов Дальнего Востока.