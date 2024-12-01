Новую выплату семьям в Хабаровском крае поручил проработать Демешин

«Это наш общий вопрос — как мы будем жить завтра. Куда мы направим векторы нашего развития. Мы очень внимательно относимся к тому, что нам пишут люди. Мы стараемся, чтобы их жизнь была защищенной, счастливой, благополучной. И наша общая задача — сделать жителей Хабаровского края счастливее», — подчеркнул Демешин.