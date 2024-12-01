Депутат думы Иркутска Алексей Кудрявцев вышел из «Единой России» на фоне проверки СКР

Депутат думы Иркутска Алексей Кудрявцев покинул партию «Единая Россия». Решение принято президиумом регионального политсовета. Стоит отметить, что народный избранник сам написал заявление после публикаций СМИ о якобы мошенничестве в отношении его помощника. Расследование криминальных действий поручил взять на контроль председатель Следственного комитета России. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИРО ЕР.
«Мы принимаем политические решения, опираясь на имеющиеся юридические факты и основания. Конечно, мы будем продолжать следить за ситуацией и принимать соответствующие своевременные решения», — заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Брянский.
Напомним, Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о мошенничестве с единственным домом семьи из Иркутска. В эфире федерального канала НТВ (16+) сообщалось, что Светлана и Евгений Голик приобрели земельный участок с недостроем у помощника депутата городской думы, однако позже оказалось, что настоящей хозяйкой участка является жительница Поднебесной.
Выяснилось, что китаянка никогда не переписывала свое имущество на помощника народного избранника, а лишь по знакомству попросила его найти покупателя. Представители жительницы Поднебесной провели графологические экспертизы и доказали, что подписи на документах являются поддельными.