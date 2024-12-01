Депутат думы Иркутска Алексей Кудрявцев вышел из «Единой России» на фоне проверки СКР

Напомним, Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о мошенничестве с единственным домом семьи из Иркутска. В эфире федерального канала НТВ (16+) сообщалось, что Светлана и Евгений Голик приобрели земельный участок с недостроем у помощника депутата городской думы, однако позже оказалось, что настоящей хозяйкой участка является жительница Поднебесной.