Литва ввела обязательную предварительную регистрацию фур, выезжающих через границы с РФ и Беларусью

Все грузовые транспортные средства, направляющиеся в пункты пропуска «Мядининкай», «Шальчининкай» и «Кибартай» на границах Литвы с Беларусью и Россией, теперь должны заранее бронировать выбранный временной интервал для пересечения границы в Информационной системе управления очередями (EVIS).
Если грузовое транспортное средство прибывает в зону ожидания без бронирования временного интервала для пересечения границы, оно сможет зарегистрироваться на следующий доступный временной интервал в EVIS на месте.
На сайте Министерства транспорта и связи Литвы сообщается, что такое решение принято для регулирования очередей грузовых автомобилей на пограничных контрольно-пропускных пунктах и обеспечения общественного порядка на границе.