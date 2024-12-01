Литва ввела обязательную предварительную регистрацию фур, выезжающих через границы с РФ и Беларусью

Все грузовые транспортные средства, направляющиеся в пункты пропуска «Мядининкай», «Шальчининкай» и «Кибартай» на границах Литвы с Беларусью и Россией, теперь должны заранее бронировать выбранный временной интервал для пересечения границы в Информационной системе управления очередями (EVIS).