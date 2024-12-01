Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва ввела обязательную предварительную регистрацию фур, выезжающих через границы с РФ и Беларусью

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва ввела обязательную предварительную регистрацию в электронной очереди всех грузовых транспортных средств, выезжающих из республики через границы с Россией и Беларусью. Соответствующее решение литовской стороны вступило в силу с 1 декабря, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Все грузовые транспортные средства, направляющиеся в пункты пропуска «Мядининкай», «Шальчининкай» и «Кибартай» на границах Литвы с Беларусью и Россией, теперь должны заранее бронировать выбранный временной интервал для пересечения границы в Информационной системе управления очередями (EVIS).

Если грузовое транспортное средство прибывает в зону ожидания без бронирования временного интервала для пересечения границы, оно сможет зарегистрироваться на следующий доступный временной интервал в EVIS на месте.

На сайте Министерства транспорта и связи Литвы сообщается, что такое решение принято для регулирования очередей грузовых автомобилей на пограничных контрольно-пропускных пунктах и обеспечения общественного порядка на границе.

экономика