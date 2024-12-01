WSJ узнала, как в ЕС хотят «остудить гнев Трампа»

Опасения европейских властей связаны с обещанием Трампа ввести тарифы на весь импорт США объемом $3 трлн, которые затронут автомобили, фармацевтическую продукцию и другой импорт из Европы на $575 млрд. «Я вам вот что скажу: Европейский союз звучит так мило, так чудесно, правда? Все эти милые маленькие европейские страны, которые собрались вместе. Они не берут наши автомобили. Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они продают миллионы и миллионы автомобилей в Соединенных Штатах. Нет, нет, нет, им придется заплатить большую цену», — говорил Трамп.