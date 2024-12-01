WSJ узнала, как в ЕС хотят «остудить гнев Трампа»

Такие меры изучаются в связи с возвращением на пост президента республиканца Дональда Трампа, обещавшего ввести тарифы и переложить на европейских союзников больше оборонных расходов. WSJ пишет, что связи США и Евросоюза будут отчасти зависеть от того, получится ли у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «остудить гнев» избранного президента в отношении ЕС.
Со слов собеседников, построение рабочих отношений с новым составом Белого дома потребует мер, выходящих за рамки торговых отношений, например, принятие на себя больше доли в помощи Украине и увеличение оборонных расходов, в том числе на американскую военную технику.
Евросоюз нацелен на сотрудничество, оценивает все возможные решения и также «готов к разрушительным сценариям», сказала Сабина Вейанд, возглавляющая торговый директорат ЕС. Новый глава внешнеполитического ведомства Евросоюза, бывший эстонский премьер Кая Каллас рассказала на днях о планах говорить с Трампом на «языке сделок», чтобы убедить не отказываться от помощи Украине.
Фон дер Ляйен и Трамп придерживаются разных подходов к политике: он известен своей непредсказуемостью, а она не может быть более далекой от этого стиля, пишет WSJ: «Ее организованный, жесткий контроль над брюссельской бюрократией не приемлет никаких намеков на хаос. Она оборудовала спальные помещения в здании Еврокомиссии и работает круглосуточно».
Опасения европейских властей связаны с обещанием Трампа ввести тарифы на весь импорт США объемом $3 трлн, которые затронут автомобили, фармацевтическую продукцию и другой импорт из Европы на $575 млрд. «Я вам вот что скажу: Европейский союз звучит так мило, так чудесно, правда? Все эти милые маленькие европейские страны, которые собрались вместе. Они не берут наши автомобили. Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они продают миллионы и миллионы автомобилей в Соединенных Штатах. Нет, нет, нет, им придется заплатить большую цену», — говорил Трамп.
В этом году торговый профицит Евросоюза в торговле с США может достичь рекордных $230 млрд.