Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков опроверг слова Меркель о демонстративном опоздании Путина на встречу G8

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, вопреки утверждениям бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, не пытался демонстрировать силу, когда во время саммита Группы восьми (G8) в 2007 году пришел последним на одну из встреч. Президент в это время напряженно работал, общался на полях саммита, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Источник: AP 2024

В своих мемуарах Меркель рассказала, как Путин однажды опоздал на «аперитив» во время саммита G8 в Хайлигендамме в 2007 году якобы «из-за пива», пытаясь таким образом «что-то доказать» другим лидерам.

«Дело в том, что на саммитах происходит всегда на полях общение. Лидеры общаются друг с другом, лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в это момент, и это напряженная работа. И там бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо — такое бывает. Опять же — это не демонстрация силы. Глупо так полагать», — сказал он.

Песков Дмитрий
Путин Владимир