Песков опроверг слова Меркель о демонстративном опоздании Путина на встречу G8

«Дело в том, что на саммитах происходит всегда на полях общение. Лидеры общаются друг с другом, лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в это момент, и это напряженная работа. И там бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо — такое бывает. Опять же — это не демонстрация силы. Глупо так полагать», — сказал он.