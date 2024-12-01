Газ в Молдове стал дороже: вступил в силу новый тариф

Документ был опубликован в субботу, 30 ноября, в «Официальном вестнике». НАРЭ одобрило новый тариф на своем заседании днем ранее, 29 ноября. Вместо запрошенных ранее АО «Молдовагаз» 16,17 лея за кубометр газа для бытовых потребителей агентство утвердило тариф в 15,5 лея (без учета НДС). Таким образом, он вырос на 27,6% — с 12,15 до 15,5 лея за кубометр без учета НДС, или 16,74 лея с НДС.
Основными факторами, обусловившими необходимость пересмотра тарифов на поставку природного газа, компанией «Молдовагаз» были названы:
- увеличение стоимости закупки природного газа в IV квартале 2024 года на региональных и международных платформах на 31,3% по сравнению с прогнозами, включенными в действующий тариф от 3 мая 2024-го;
- увеличение стоимости услуг по транспортировке природного газа на 21,6% в связи с повышением тарифа на транспортировку природного газа на 47,7% с 29 августа 2024 года;
- увеличение стоимости услуг по распределению на 1,8% в связи с ростом объемов распределения природного газа;
- увеличение стоимости поставки природного газа на 2,6% в связи с пересмотром размера взносов на формирование запасов природного газа.
В НАРЭ отметили, что решение принято исходя из значительного роста закупочных цен на природный газ на рынке. По мнению агентства, отсрочка корректировки цен привела бы к накоплению поставщиком крупных финансовых потерь, что могло повлиять на его способность выполнять свои договорные обязательства.
Тариф на газ в Молдове был снижен после завершения отопительного сезона в мае этого года на 10,3%. В сентябре этого года в правительстве Молдовы утверждали, что заявления некоторых политиков о возможности повышения цен на газ до конца 2024 года являются ложью.