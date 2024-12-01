В Чистопольском районе проходят выборы депутата Госсовета Татарстана

В Чистопольском одномандатном округе № 34 в это воскресенье, 1 декабря, проходят выборы депутата Госсовета Татарстана. Напомним, по итогам единого дня голосования, который прошел в сентябре, были определены 99 парламентариев. Выборы в Чистопольском районе перенесли на 1 декабря.
Избирательные участки в одномандатном округе № 34 начали работать с 7.00 и будут открыты до 20.00. В бюллетене значатся три кандидата — два партийца и один самовыдвиженец.
«По информации на 12.00 явка избирателей составила 23,3%», — сообщает Центризбирком Татарстана.
Всего на в данном округе зарегистрировано свыше 56 000 избирателей, имеющих право голоса.