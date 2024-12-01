Лавров: эскалирующие ситуацию вокруг Украины понесут «заслуженную кару»

«Она [спецоперация] была неизбежна с самого начала, президент [России] подробнейшим образом об этом говорил в своем выступлении», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, насколько ситуация с ударами западными дальнобойными ракетами по РФ говорит о том, что СВО была неизбежна.
«Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. Вы знаете, такое выражение есть у нас — в бессильной злобе, от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может», — добавил он.
Как сообщил президент России Владимир Путин 21 ноября, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины — заводу «Южмаш» в Днепре (ранее — Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.