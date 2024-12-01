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Лавров: эскалирующие ситуацию вокруг Украины понесут «заслуженную кару»

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Эскалирующие в бессильной злобе ситуацию вокруг украинского конфликта понесут «заслуженную кару», в этом никаких сомнений быть не может. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Она [спецоперация] была неизбежна с самого начала, президент [России] подробнейшим образом об этом говорил в своем выступлении», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, насколько ситуация с ударами западными дальнобойными ракетами по РФ говорит о том, что СВО была неизбежна.

«Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. Вы знаете, такое выражение есть у нас — в бессильной злобе, от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может», — добавил он.

Как сообщил президент России Владимир Путин 21 ноября, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины — заводу «Южмаш» в Днепре (ранее — Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Лавров Сергей