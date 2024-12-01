Кобахидзе надеется, что отношения с ЕС изменятся после инаугурации Трампа

«Мы дождемся 20 января, инаугурации нового президента США, и надеемся, что этот факт существенно изменит отношения Грузии с США и ЕС. В условиях, когда были проблемы с действующей администрацией, это напрямую отражалось на отношениях Грузии и ЕС, вы знаете, как работает эта схема. Соответственно, мы надеемся, что после инаугурации нового президента и отношения Грузии с ЕС существенно изменятся», — заявил на брифинге Кобахидзе.
Также Кобахидзе отметил, что Грузия готова к улучшению отношений с Евросоюзом и интеграция в ЕС остается главным внешнеполитическим интересом страны, прописанным в конституции.
Кобахидзе 28 ноября заявил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза. По словам Кобахидзе, причиной такого решения послужил постоянный шантаж со стороны ЕС темой открытия переговоров, требования отменить некоторые законы, принятые парламентом страны, и призывы ввести санкции в отношении властей Грузии. Это заявление послужило поводом для массовых протестов в последующие дни.
Отношения ЕС и США с Грузией стали резко ухудшаться после принятия ее парламентом в мае этого года закона «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию. Кобахидзе неоднократно призывал западных партнеров к дискуссии по поводу этого закона.
Трамп на прошедших 5 ноября выборах президента США одержал победу над представительницей демократов Камалой Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года.