Кобахидзе надеется, что отношения с ЕС изменятся после инаугурации Трампа

«Мы дождемся 20 января, инаугурации нового президента США, и надеемся, что этот факт существенно изменит отношения Грузии с США и ЕС. В условиях, когда были проблемы с действующей администрацией, это напрямую отражалось на отношениях Грузии и ЕС, вы знаете, как работает эта схема. Соответственно, мы надеемся, что после инаугурации нового президента и отношения Грузии с ЕС существенно изменятся», — заявил на брифинге Кобахидзе.