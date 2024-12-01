Президенту Грузии придется сложить свои полномочия, заявил премьер

Ранее глава грузинского государства заявила, что она отказывается сложить свои полномочия, так как считает парламент и правительство нелегитимным. Президентские выборы состоятся в Грузии 14 декабря.
«Я понимаю ее эмоциональное положение, но в день инаугурации 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», — заявил Кобахидзе на брифинге.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Президентские выборы в стране назначены на 14 декабря. Грузия — республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьером. Главой государства является президент, которого впервые будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек.