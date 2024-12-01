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Премьер Грузии назначил новых министров на фоне протестов в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил новых министров после того, как парламент выразил доверие обновленному составу правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Сообщаю, что вчера я назначил на должности 12 министров, чем завершил формирование новой власти на основании итогов парламентских выборов 26 октября», — сообщил он.

С 28 ноября в столице Грузии Тбилиси продолжаются протесты, начавшиеся после заявления премьер-министра страны о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. По словам Кобахидзе, старт переговоров был отложен до конца 2028 года.

Ранее стало известно, что протестующие перекрыли проезжую часть перед Тбилисским государственным университетом. Сообщается, что демонстранты направились к зданию университета после того, как силовики разогнали их на проспекте Руставели.