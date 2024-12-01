Премьер Грузии назначил новых министров на фоне протестов в Тбилиси

С 28 ноября в столице Грузии Тбилиси продолжаются протесты, начавшиеся после заявления премьер-министра страны о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. По словам Кобахидзе, старт переговоров был отложен до конца 2028 года.